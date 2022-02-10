Илона Маска высмеяли из-за публикации в Twitter
Предпринимателя Илона Маска высмеяли в Twitter за его саркастическую публикацию. В ней он поблагодарил людей, которые курят.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EssentiallySports.
Маск является довольно активным пользователем платформы Twitter. В своей социальной сети предприниматель часто делится подробностями очередных достижений его компаний и анонсами новых запусков ракет SpaceX. В то же время иногда он любит пошутить или же поделиться очередным мемом.
В этот же раз, Маск прислал саркастическую публикацию. В ней он поблагодарил людей, которые продолжают курить. Миллиардер пытался намекнуть на то, что эта плохая привычка на самом деле вызывает большие риски для здоровья, повреждает дыхательную систему и заставляет выглядеть старше своего реального возраста.
Thank You for Smoking— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2022
В конце концов, не всем понравились такие поучения от предпринимателя. Первым отреагировал стример TimTheTatman, который ответил Маску: "Никаких проблем, Илон" и прислал фотографию с большой сигарой. После этого к треду присоединились и другие пользователи, которые продолжили высмеивать основателя Tesla.
no problem Elon pic.twitter.com/SnRYr3WCu8— timthetatman (@timthetatman) February 6, 2022
Некоторые же напомнил Маску о том, как он попробовал марихуану во время подкаста у Джо Рогана.
Best to do it pic.twitter.com/0Vr0O43c6B— Dogs Of Elon (@dogsofelon) February 6, 2022
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что компания Tesla, которая принадлежит Илону Маску, получила очередную повестку в суд от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.