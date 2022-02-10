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TikTok введет ограничения для контента

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Четверг 10 февраля 2022 20:35
TikTok введет ограничения для контента Фото: TikTok введет ограничения для контента (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

TikTok начала работать над возрастным ограничением для контента. Опирается на стандарты оценки, используемые для фильмов и игр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня компания работает над тем, чтобы ограничить несовершеннолетних от контента для взрослых на фоне роста популярности видеосервиса.

Как отмечают в ByteDance, они опираются на стандарты оценки контента, которые применяются в кинематографии и во время разработки игр.

В последнее время платформы все чаще подвергаются жесткой проверке касаемо возрастных ограничений ради молодых пользователей. Meta недавно подверглась критике со стороны американских законодателей из-за ее намерения создать Instagram для детей. Также компанию обвинили и в том, что она скрывала результаты проверки влияния фотоблога на психику подростков.

TikTok также подвергался критике из-за того, что его контент якобы способствует развитию нарушений пищевого поведения. Впрочем, компания пообещала тщательнее проверять подобные видеоролики и удалять их.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания ByteDance, владеющая TikTok, при видеовызовах уволила сразу почти 100 работников.

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