SpaceX завершила строительство крупнейшей ракеты в мире Starship
Космическая компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, завершила строительство полноценного прототипа Starship. Ракета готова к первому орбитальному полету.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Канал Youtube NASASpaceflight.
Во время прямого эфира, SpaceX успешно соединила прототип Starship 20 с новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4.
Общая высота ракеты составляет 120 метров.
February 10, 2022
Во время строительства ракеты, компания использовала 140-метровую башню с роботизированными манипуляторами "Мехазиллу". Именно она будет ловить первую ступень, которая будет приземляться после полета.
February 10, 2022
Немного истории Starship
Впервые компания собрала прототип еще в августе 2021 года. Впрочем, после этого SpaceX снова ее разобрала, чтобы провести дополнительные испытания обеих ступеней отдельно и прожига ускорителя. Последнее было необходимо для проверки герметичности.
Уже сегодня компания наконец завершила объединение двух ступеней.
Сейчас SpaceX ожидает разрешение от американского регулятора, чтобы провести первый орбитальный полет ракеты.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX потеряла 40 новейших микроспутников Starlink из-за магнитных бурь.
Также недавно компания продемонстрировала впечатляющее видео с запуска ракеты Falcon 9.