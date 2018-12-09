Премьер Франции призвал к новым переговорам с протестующими

Фото: протест во Франции (twitter.com/CBSNews)

В ходе акций протеста "желтых жилетов" задержаны 1723 демонстрантов

В воскресенье, 9 декабря, премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал начать новые переговоры с участниками акций протеста "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что в телевизионном обращении премьер-министр Филипп заявил, что диалог с протестующими "уже начался и должен продолжаться".

"Президент (Эммануэль Макрон, - ред.) будет говорить, и он предложит меры, которые будут подпитывать диалог", - сообщил Филипп.

Напомним, что в ходе акций протеста "желтых жилетов" , которые начались 8 декабря, во Франции задержали 1723 демонстрантов, из них 1220 арестованы.

Ранее, глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял, что в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек. Во всех городах страны правоохранители задержали 1150 активистов.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в ходе акции протестов "желтых жилетов" в Париже сегодня, 8 декабря, ранения получили 135 человек.

Отметим, что из-за акции протеста "желтых жилетов" в Париже (Франция) закрыли для посещения Эйфелеву башню. Также, из-за антиправительственных протестов, власти Франции закрыли здание университета Сорбонны.