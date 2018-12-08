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Протесты во Франции: количество митингующих достигло 125 тысяч человек

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 23:26
Протесты во Франции: количество митингующих достигло 125 тысяч человек
Фото: протесты в Париже (twitter.com/le_figaro)

Во всех городах полицейские задержаны 1150 активистов

В акции протестов "желтых жилетов" во Франции приняли участие около 125 тысяч человек. Об этом рассказал глава МВД страны ​ Кристоф Кастанер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как отмечается, в Париже в акции приняли участие около 10 тысяч людей.

Так, демонстрации в больших городах отличились столкновениями с полицией. По сообщениям полиции, были задержаны более 1 тысячи человек.

По словам правоохранителей, полиция держит ситуацию под контролем. Во всех городах полицейские задержаны 1150 демонстрантов. Травмы получили 118 протестующих и 17 полицейских и жандармов.​ В самой столице Франции на улицы вышли 10 тыс. демонстрантов.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила о "невосполнимом ущербе" городу. По ее словам, сотни магазинов и публичных мест не открылись в столице в день протестов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе акции протестов "желтых жилетов" в Париже сегодня, 8 декабря, ранения получили 135 человек.

Ранее РБК-Украина писало о 60 пострадавших во время протестов в Париже. Также ранее сообщалось о задержании 700 человек в ходе протестов во Франции.

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