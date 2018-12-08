Протести у Франції: кількість мітингувальників досягла 125 тисяч осіб

Фото: протести в Парижі (twitter.com/le_figaro)

У всіх містах поліцейські затримали 1150 активістів

В акції протестів "жовтих жилетів" у Франції взяли участь близько 125 тисяч чоловік. Про це розповів глава МВС країни Крістоф Кастанер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як наголошується, в Парижі в акції взяли участь близько 10 тисяч людей.

Так, демонстрації у великих містах відзначилися зіткненнями з поліцією. За повідомленнями поліції, було затримано більше 1 тисячі чоловік.

За словами правоохоронців, поліція тримає ситуацію під контролем. У всіх містах поліцейські затримали 1150 демонстрантів. Травми отримали 118 протестувальників і 17 поліцейських і жандармів. У самій столиці Франції на вулиці вийшли 10 тис. демонстрантів.

Мер Парижа Анн Ідальго заявила про "збиток" місту. За її словами, сотні магазинів і публічних місць не відкрилися в столиці в день протестів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході акції протестів "жовтих жилетів" у Парижі сьогодні, 8 грудня, поранення отримали 135 осіб.

Раніше РБК-Україна писало про 60 постраждалих під час протестів в Парижі. Також раніше повідомлялося про затримання 700 осіб в ході протестів у Франції.