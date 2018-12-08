Протести "жовтих жилетів" в Парижі: 1 385 тис. осіб затримано, 135 поранені

Фото: протести в Парижі (twitter.com/le_figaro)

Серед поранених - 7 правоохоронців

У ході акції протестів "жовтих жилетів" в Парижі сьогодні, 8 грудня, поранення отримали 135 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер повідомив, що серед поранених семеро правоохоронців.

Загалом, за даними МВС Франції взяли участь 125 тисяч протестувальників.

Повідомляється також про 1385 затриманих під час акцій протестів.

Раніше РБК-Україна писало про 60 постраждалих під час протестів в Парижі.

Також раніше повідомлялося про затримання 700 осіб в ході протестів у Франції.

Аналогічні акції протесту проходять також в Бельгії та Нідерландах.

Так, у Нідерландах у всіх містах акції не численні. На жилетах різні написи: на одних - невдоволення політикою уряду, інші вимагають доступну медицину і освіту, зменшення податків та покращення рівня життя.

В Брюсселі відбулися сутички під час масових акцій протесту "жовтих жилетів" зі співробітниками поліції. В результаті, понад 100 осіб були затримані.