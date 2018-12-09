Прем'єр Франції закликав до нових переговорів з протестувальниками

Фото: протест у Франції (twitter.com/CBSNews)

В ході акцій протесту "жовтих жилетів" затримані 1723 демонстрантів

У неділю, 9 грудня, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп закликав розпочати нові переговори з учасниками акцій протесту "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що у телевізійному зверненні прем'єр-міністр Філіпп заявив, що діалог з протестувальниками "вже розпочався та має продовжуватися".

"Президент (Еммануель Макрон, - ред.) говоритиме, і він запропонує заходи, які підживлюватимуть діалог", - повідомив Філіпп.

Нагадаємо, що в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у суботу ,8 грудня, у Франції затримали 1723 демонстрантів, з них 1220 заарештовані.

Раніше, глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявляв, що акціях протесту "жовтих жилетів" взяли участь близько 125 тисяч осіб. У всіх містах країни правоохоронці затримали 1150 активістів.

Крім того, РБК-Україна писало, що в ході акції протестів "жовтих жилетів" у Парижі 8 грудня, поранення отримали 135 осіб.

Зазначимо, що через акції протесту "жовтих жилетів" у Парижі (Франція) закрили для відвідування Ейфелеву вежу. Також, через антиурядові протести влада Франції закрила будівлю університету Сорбонни.