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Протесты во Франции: в Париже закрыли Сорбонну из соображений безопасности

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 17:11
Протесты во Франции: в Париже закрыли Сорбонну из соображений безопасности
Фото: университет Сорбонна (elrincondegundisalvus.blogspot.com)

Закрыть университет решили после того, как во внутрь попыталась попасть группа активистов

Здание французского университета Сорбонны решили закрыть из-за антиправительственных протестов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на  Le Figaro.

Сообщается, что закрыть университет решили после того, как во внутрь попыталась попасть группа активистов. Охрана их эвакуировала и закрыла дверь.

"Здание закрыто из соображений безопасности, занятия пока отменены", - сообщили в университете.

В других университетах и школах активисты также попытались помешать учебе. В частности, пытались организовать акции протеста и блокировали входы в учреждения.

Напомним, французское правительство полностью отказалось от намерений повышения акцизов на топливо после масштабных акций протестов в стране.

Ранее РБК-Украина писало, что более 100 лицеев заблокированы по всей Франции в рамках антиправительственных протестов. 

Как известно, в результате столкновений между демонстрантами, протестующими против повышения цен на топливо, и правоохранителями во Франции задержали 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.

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