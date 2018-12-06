Протесты во Франции: в Париже закрыли Сорбонну из соображений безопасности

Фото: университет Сорбонна (elrincondegundisalvus.blogspot.com)

Закрыть университет решили после того, как во внутрь попыталась попасть группа активистов

Здание французского университета Сорбонны решили закрыть из-за антиправительственных протестов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Figaro.

Сообщается, что закрыть университет решили после того, как во внутрь попыталась попасть группа активистов. Охрана их эвакуировала и закрыла дверь.

"Здание закрыто из соображений безопасности, занятия пока отменены", - сообщили в университете.

В других университетах и школах активисты также попытались помешать учебе. В частности, пытались организовать акции протеста и блокировали входы в учреждения.

Напомним, французское правительство полностью отказалось от намерений повышения акцизов на топливо после масштабных акций протестов в стране.

Ранее РБК-Украина писало, что более 100 лицеев заблокированы по всей Франции в рамках антиправительственных протестов.

Как известно, в результате столкновений между демонстрантами, протестующими против повышения цен на топливо, и правоохранителями во Франции задержали 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.