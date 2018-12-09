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Кількість затриманих демонстрантів у Франції зросла до 1723

Новини » Надзвичайні події    09.12.2018 - 10:16
Кількість затриманих демонстрантів у Франції зросла до 1723
Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Протестні акції у Франції почалися вчора, 8 грудня

Правоохоронці вже затримали 1723 демонстрантів, які беруть участь в акції протестів "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку AFP у Twitter.

За даними Міністерства внутрішніх справ (МВС) Франції, в ході протестної акції "жовтих жилетів", яка почалася у суботу, 8 грудня, було затримано 1723 демонстрантів, з них 1220 ув'язнені.

Кількість затриманих демонстрантів у Франції зросла до 1723

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами глави  МВС Франції Крістофа Кастанера, в акціях протесту "жовтих жилетів" взяли участь близько 125 тисяч осіб.  У всіх містах країни правоохоронці затримали 1150 активістів.

Крім того, РБК-Україна писало, що  в ході акції протестів "жовтих жилетів" у Парижі сьогодні, 8 грудня, поранення отримали 135 осіб.

Додамо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував відмінити Паризьку угоду по клімату через масові протести у Франції за участю представників руху "жовті жилети". За словами Трампа, Паризька угода по клімату не приносить користі французькій столиці.

Зазначимо, що влада Франції обговорювала можливість введення режиму надзвичайного стану через протестні акції в Парижі.

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