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Прем'єр-міністр Італії назвала недоречним запрошення Зеленського до Франції

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Четвер 09 лютого 2023 13:26
Прем'єр-міністр Італії назвала недоречним запрошення Зеленського до Франції Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала запрошення президента України Володимира Зеленського до Парижа "недоречним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

"Я вважаю, що наша сила - спільнота та єдність... але бувають моменти, коли прихильність внутрішньої громадської думки ризикує завдати шкоди справі, і це, як мені здається, один із таких випадків", - сказала вона у Брюсселі.

Нагадаємо, що Зеленський після візиту до Британії вирушив до Франції. Там він зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

При цьому сьогодні український лідер зустрінеться із Мелоні у Брюсселі.

Зазначимо, що Зеленський вже виступив перед Європарламентом, а РБК-Україна зібрало головні цитати президента.

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