Прем'єр-міністр Італії назвала недоречним запрошення Зеленського до Франції
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала запрошення президента України Володимира Зеленського до Парижа "недоречним".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
"Я вважаю, що наша сила - спільнота та єдність... але бувають моменти, коли прихильність внутрішньої громадської думки ризикує завдати шкоди справі, і це, як мені здається, один із таких випадків", - сказала вона у Брюсселі.
Нагадаємо, що Зеленський після візиту до Британії вирушив до Франції. Там він зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
При цьому сьогодні український лідер зустрінеться із Мелоні у Брюсселі.
Зазначимо, що Зеленський вже виступив перед Європарламентом, а РБК-Україна зібрало головні цитати президента.
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