ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський завтра зустрінеться з прем'єром Італії у Брюсселі, - CNN

Новость на русском →
Брюссель, Середа 08 лютого 2023 20:10
Зеленський завтра зустрінеться з прем'єром Італії у Брюсселі, - CNN Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський проведе у четвер, 9 лютого, зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні у Брюсселі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це CNN розповіли в канцелярії глави італійського уряду.

Як зазначає видання, Мелоні відвідає Брюссель для участі у засіданні Європейської ради. Також вона проведе двосторонні переговори із Зеленським.

При цьому деталі можливої майбутньої зустрічі наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 8 лютого, Зеленський відвідав Британію з робочим візитом. Зокрема, він провів зустріч із прем'єром Британії Ріші Сунаком.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, завтра, 9 лютого, Зеленський може відвідати Брюссель для участі у саміті лідерів ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Італія Брюссель Евросоюз
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"