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Премьер-министр Италии назвала неуместным приглашение Зеленского во Францию

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Четверг 09 февраля 2023 13:26
Премьер-министр Италии назвала неуместным приглашение Зеленского во Францию Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мэлони (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Париж "неуместным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

"Я считаю, что наша сила - сообщество и единство... но бывают моменты, когда приверженность внутреннему общественному мнению рискует нанести вред делу, и это, как мне кажется, один из таких случаев", - сказала она в Брюсселе.

Напомним, что Зеленский после визита в Британию отправился во Францию. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

При этом сегодня украинский лидер встретится с Мэлони в Брюсселе.

Отметим, что Зеленский уже выступил перед Европарламентом, а РБК-Украина собрала главные цитаты президента.

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