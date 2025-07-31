Прем'єр Канади зробив важливу заяву про визнання Палестини: що планує Оттава

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні офіційно заявив про намір країни визнати Палестину на найближчій сесії ООН у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Карні оголосив, що Канада планує визнати Державу Палестина на засіданні Організації Об'єднаних Націй у вересні, посилюючи тиск на Ізраїль, оскільки в Газі поширюється голод.

Ця заява пролунала невдовзі після того, як Франція минулого тижня заявила про визнання Палестинської держави, а через день Британія заявила про її визнання, якщо до того часу не припиняться бойові дії в Газі, частині палестинських територій.

Карні відзначив журналістам, що реальність на місцях, включаючи голод людей у Газі, означає, що "перспектива палестинської держави буквально віддаляється на наших очах".

"Канада засуджує той факт, що ізраїльський уряд допустив катастрофу в Газі", - сказав він.