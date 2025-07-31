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Прем'єр Канади зробив важливу заяву про визнання Палестини: що планує Оттава

Канада, Четвер 31 липня 2025 11:39
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Прем'єр Канади зробив важливу заяву про визнання Палестини: що планує Оттава Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні офіційно заявив про намір країни визнати Палестину на найближчій сесії ООН у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Карні оголосив, що Канада планує визнати Державу Палестина на засіданні Організації Об'єднаних Націй у вересні, посилюючи тиск на Ізраїль, оскільки в Газі поширюється голод.

Ця заява пролунала невдовзі після того, як Франція минулого тижня заявила про визнання Палестинської держави, а через день Британія заявила про її визнання, якщо до того часу не припиняться бойові дії в Газі, частині палестинських територій.

Карні відзначив журналістам, що реальність на місцях, включаючи голод людей у Газі, означає, що "перспектива палестинської держави буквально віддаляється на наших очах".

"Канада засуджує той факт, що ізраїльський уряд допустив катастрофу в Газі", - сказав він.

Водночас Карні заявив, що заплановане визнання частково ґрунтується на неодноразових запевненнях Палестинської адміністрації, яка представляє Державу Палестина в ООН, що вона реформує своє управління та готова провести загальні вибори у 2026 році, в яких ХАМАС "не може грати жодної ролі".

Визнання Палестини країнами Заходу

Нагадаємо, що ще 24 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа. Варто зауважити, що Сполучені Штати, на відміну від союзників, також "рішуче відкинули" план президента Франції щодо визнання Палестинської держави.

Варто відмітити, що Палестина - це регіон Близького Сходу, територія якого розділена на дві частини - Західний берег і Сектор Газа.

Західний берег - це горбиста місцевість, розташована на захід від річки Йордан, а Сектор Газа - це прибережна територія, розташована на південь від Західного берега.

До того ж Палестина є незалежною і частково визнаною державою. Наразі її незалежність визнали 139 зі 193 держав - членів ООН.

Як вже відомо, вчора, 30 липня, Франція ініціювала створення коаліції на підтримку офіційного визнання Палестинської держави. До неї вже долучилось 15 країн.

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