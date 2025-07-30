Франція створює коаліцію для визнання Палестини: які країни вже приєдналися

Франція ініціювала створення коаліції на підтримку офіційного визнання Палестинської держави. До неї вже долучилось 15 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вчора ввечері міністри закордонних справ 15 країн опублікували спільну заяву, в якій підтримали визнання Палестинської держави. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що група "запрошує тих, хто ще цього не зробив, приєднатися до нас". Тим часом французька інформаційна агенція AFP зазначила, що Париж намагається "створити імпульс для офіційного визнання Палестинської держави". До групи з 15 країн наразі вже входять Франція, Андорра, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, Словенія та Іспанія, а також країни за межами Європи, такі як Австралія, Канада та Нова Зеландія.