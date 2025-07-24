Макрон заявив, що Франція у вересні визнає Палестину

Франція у вересні цього року визнає Палестину як державу. Президент Еммануель Макрон зробить відповідну заяву з трибуни Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Макрон написав у соцмережі Х .

"Вірний своєму історичному зобов'язанню щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина. Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні", - повідомив Макрон.

За його словами, сьогодні терміново потрібно припинити війну в Газі та надати допомогу цивільному населенню.

Французький президент наголосив, що має бути негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників та масштабна гуманітарна допомога народу Гази.

"Також необхідно забезпечити демілітаризацію ХАМАС, безпеку та відбудову Гази. Нарешті, важливо побудувати державу Палестина, забезпечити її життєздатність та дати їй можливість, прийнявши її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, зробити свій внесок у безпеку всіх на Близькому Сході. Альтернативи немає", - наголосив Макрон.

Він зазначив, що французький народ хоче миру на Близькому Сході.

"Ми, французи, разом з ізраїльтянами, палестинцями і нашими європейськими та міжнародними партнерами повинні продемонструвати, що це можливо. У світлі зобов'язань, взятих на себе президентом Палестинської адміністрації, я написав йому про свою рішучість рухатися вперед", - додав президент Франції.