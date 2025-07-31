ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Премьер Канады сделал важное заявление о признании Палестины: что планирует Оттава

Канада, Четверг 31 июля 2025 11:39
UA EN RU
Премьер Канады сделал важное заявление о признании Палестины: что планирует Оттава Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Канады Марк Карни официально заявил о намерении страны признать Палестину на ближайшей сессии ООН в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Карни объявил, что Канада планирует признать Государство Палестина на заседании Организации Объединенных Наций в сентябре, усиливая давление на Израиль, поскольку в Газе распространяется голод.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как Франция на прошлой неделе заявила о признании Палестинского государства, а через день Британия заявила о его признании, если к тому времени не прекратятся боевые действия в Газе, части палестинских территорий.

Карни отметил журналистам, что реальность на местах, включая голод людей в Газе, означает, что "перспектива палестинского государства буквально отдаляется на наших глазах".

"Канада осуждает тот факт, что израильское правительство допустило катастрофу в Газе", - сказал он.

В то же время Карни заявил, что запланированное признание частично основывается на неоднократных заверениях Палестинской администрации, которая представляет Государство Палестина в ООН, что она реформирует свое управление и готова провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС "не может играть никакой роли".

Признание Палестины странами Запада

Напомним, что еще 24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху осудил такие намерения Парижа. Стоит заметить, что Соединенные Штаты, в отличие от союзников, также "решительно отвергли" план президента Франции о признании Палестинского государства.

Стоит отметить, что Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа.

Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан, а Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.

К тому же Палестина является независимым и частично признанным государством. Сейчас ее независимость признали 139 из 193 государств - членов ООН.

Как уже известно, вчера, 30 июля, Франция инициировала создание коалиции в поддержку официального признания Палестинского государства. К ней уже присоединилось 15 стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Палестина
Новости
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции