Прем'єр Канади після розмови з Зеленським: Україна продемонструвала свою відданість миру

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, та відзначив відданість офіційного Києва намірам припинити російсько-українську війну. Але Москва не демонструє такого бажання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис канадського прем'єра в Twitter-акаунті (X).
Карні у публікації в соцмережі 1 травня розповів про розмову з українським президентом після перемоги на дострокових парламентських виборах у Канаді.
"Україна продемонструвала свою відданість миру. Росія повинна сісти за стіл переговорів у добрій волі", - наголосив глава уряду Канади.
Він також додав, що "з нетерпінням" чекає на можливість вітати президента України Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі (Альберта) пізніше цього літа.
"Ця війна має закінчитися - і Канада продовжуватиме наші зусилля серед союзників, щоб забезпечити свободу, мир і безпеку для України", - заявив Карні.
Нагадаємо, 30 квітня ввечері президент Зеленський привітав Марка Карні з перемогою на дострокових парламентських виборах у Канаді. Глава держави зазначив, що Україна "глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та непохитну підтримку канадського народу".
Президент також висловив вдячність Канаді за принципове лідерство у підтримці України, за військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також за запровадження санкцій проти РФ через агресію.
Також повідомлялося, що в середині березня Зеленський обговорив із Карні санкції проти РФ і допомогу Україні.
Перед тим новий прем'єр Канади Карні, чия кандидатура 10 березня отримала найбільшу підтримку від членів правлячої Ліберальної партії, заявляв, що країна підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. Він також зауважив, що відповідно до домовленості "Великої сімки", Канада посилить контроль за дотриманням санкцій проти РФ, щоб стимулювати їх виконання.
Зауважимо, що Москва досі не дала згоди на запропонований Вашингтоном та погоджений Києвом 30-денний режим припинення вогню в Україні в рамках зусиль США щодо припинення війни. Кремль натомість висуває різні умови, а останнім часом також "ініціює" так звані "перемир'я" на фронті.
Втім, російська сторона жодного разу не дотримувалась таких режимів припинення вогню.
Так, 28 квітня російський диктатор Володимир Путін з "гуманітарних міркувань" оголосив про "перемир'я" у війні проти України з 8 до 11 травня. У відповідь президент України Зеленський заявив, що тільки повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів може дати основу для реальної дипломатії.
Як заявили в Білому домі президент США Дональд Трамп хоче постійного миру, а не перемир'я на кілька днів.
Як раніше відзначили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД), у Кремлі насправді бояться за парад й не вірять у власну протиповітряну оборону (ППО).
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