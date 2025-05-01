Прем'єр Канади після розмови з Зеленським: Україна продемонструвала свою відданість миру

Карні у публікації в соцмережі 1 травня розповів про розмову з українським президентом після перемоги на дострокових парламентських виборах у Канаді.

"Україна продемонструвала свою відданість миру. Росія повинна сісти за стіл переговорів у добрій волі", - наголосив глава уряду Канади.

Він також додав, що "з нетерпінням" чекає на можливість вітати президента України Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі (Альберта) пізніше цього літа.

"Ця війна має закінчитися - і Канада продовжуватиме наші зусилля серед союзників, щоб забезпечити свободу, мир і безпеку для України", - заявив Карні.