ua en ru
Нд, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади: про що говорили

Неділя 16 березня 2025 23:00
UA EN RU
Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади: про що говорили Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент України Володимир Зеленський увечері 16 березня провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Обговорили санкції проти РФ і допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в соцмережі Х.

"Щойно говорив із прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Дуже хороша, предметна розмова на багато важливих тем. Привітав зі вступом на посаду й подякував Канаді за допомогу, зокрема за оборонні пакети та підтримку нашої енергетики", - розповів Зеленський.

Тиск на Путіна і відновлення України

За його словами, прем'єр Канади у розмові озвучив пропозиції про те, як потрібно посилювати тиск на Москву.

"Тіньовий флот, банківський сектор. Треба впроваджувати тотальні санкції на все, що дає Росії кошти для фінансування війни. Тільки так можна примусити Путіна до справедливого і тривалого миру", - написав президент.

Також Зеленський і Карні поговорили про гуманітарний аспект гарантій безпеки для України. Зокрема, йшлося про відновлення української держави й підтримку економіки після закінчення війни. Домовилися працювати над цим.

Співпраця України та Канади

"Торкнулися української тематики порядку денного головування Канади у «Групі семи». Будемо взаємодіяти в різних форматах на різних рівнях, щоб зробити нашу співпрацю ще більш предметною і практичною", - додав Зеленський.

Окремо президент України і прем'єр Канади обговорили розвиток двосторонніх відносин між державами. За словами Зеленського, Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці.

"За час цієї війни ми маємо великий досвід у виробництві засобів РЕБ, далекобійних ракет і дронів. Україна готова до спільного виробництва", - підсумував глава української держави.

Підтримка Канади

Нагадаємо, раніше Зеленський вже говорив з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Йшлося про припинення вогню в Україні.

За словами Карні, Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. Він додав, що відповідно до домовленості "Великої сімки", Канада посилить контроль за дотриманням санкцій проти РФ, щоб стимулювати їх виконання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Канада
NEWS
Не зрадив присязі в Криму. Що відомо про Андрія Гнатова, який очолив Генштаб
Не зрадив присязі в Криму. Що відомо про Андрія Гнатова, який очолив Генштаб
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія