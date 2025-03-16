Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в соцмережі Х.

"Щойно говорив із прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Дуже хороша, предметна розмова на багато важливих тем. Привітав зі вступом на посаду й подякував Канаді за допомогу, зокрема за оборонні пакети та підтримку нашої енергетики", - розповів Зеленський.

Тиск на Путіна і відновлення України

За його словами, прем'єр Канади у розмові озвучив пропозиції про те, як потрібно посилювати тиск на Москву.

"Тіньовий флот, банківський сектор. Треба впроваджувати тотальні санкції на все, що дає Росії кошти для фінансування війни. Тільки так можна примусити Путіна до справедливого і тривалого миру", - написав президент.

Також Зеленський і Карні поговорили про гуманітарний аспект гарантій безпеки для України. Зокрема, йшлося про відновлення української держави й підтримку економіки після закінчення війни. Домовилися працювати над цим.

Співпраця України та Канади

"Торкнулися української тематики порядку денного головування Канади у «Групі семи». Будемо взаємодіяти в різних форматах на різних рівнях, щоб зробити нашу співпрацю ще більш предметною і практичною", - додав Зеленський.

Окремо президент України і прем'єр Канади обговорили розвиток двосторонніх відносин між державами. За словами Зеленського, Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці.

"За час цієї війни ми маємо великий досвід у виробництві засобів РЕБ, далекобійних ракет і дронів. Україна готова до спільного виробництва", - підсумував глава української держави.