Зеленський відповів на ідею Путіна про перемир'я: "Цінуємо життя людей, а не паради"

Немає причин відкладати перемир'я між Україною і Росією до 8 травня тільки заради того, щоб диктатор Володимир Путін забезпечив тишу на параді до "Дня перемоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що окупанти вдарили "Шахедами" по цивільній інфраструктурі в Черкаській області. І це сталося на тлі вимог до Росії завершувати війну і почати перемир'я.

"Тобто кожен новий день - новий чіткий доказ, що на Росію потрібно тиснути, і тиснути відчутно, щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну - війну, яка тільки Росії й потрібна", - наголосив Зеленський.

Він звернув увагу, що Україна так само готова максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир і гарантувати безпеку. І ще 11 березня країна погодилася на американську пропозицію повного перемир'я.

Також Київ пропонував Москві припинити удари по цивільних об'єктах або продовжити великоднє "перемир'я" щонайменше на 30 днів. Але Росія відкинула такі ідеї і зараз намагається обдурити США.

"Зараз ось знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі мають чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо, що світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати", - зазначив він.

За словами президента, тільки повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів може дати основу для реальної дипломатії.

"Росія знає, що робити і як відповідати - припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути Росію саме до такої відповіді, яка потрібна", - додав він.