Премьер Канады после разговора с Зеленским: Украина показала свою преданность миру

Разговоры Зеленского с Карни

Напомним, 30 апреля вечером президент Зеленский поздравил Марка Карни с победой на досрочных парламентских выборах в Канаде. Глава государства отметил, что Украина "глубоко ценит наши тесные связи с Канадой и непоколебимую поддержку канадского народа".

Президент также выразил благодарность Канаде за принципиальное лидерство в поддержке Украины, за военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также за введение санкций против РФ из-за агрессии.

Также сообщалось, что в середине марта Зеленский обсудил с Карни санкции против РФ и помощь Украине.

Перед этим новый премьер Канады Карни, чья кандидатура 10 марта получила наибольшую поддержку от членов правящей Либеральной партии, заявлял, что страна поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине. Он также отметил, что в соответствии с договоренностью "Большой семерки", Канада усилит контроль за соблюдением санкций против РФ, чтобы стимулировать их выполнение.

Москва не дает согласие на длительное прекращение огня и предлагает "перемирие"

Заметим, что Москва до сих пор не дала согласия на предложенный Вашингтоном и согласованный Киевом 30-дневный режим прекращения огня в Украине в рамках усилий США по прекращению войны. Кремль взамен выдвигает различные условия, а в последнее время также "инициирует" так называемые "перемирия" на фронте.

Впрочем, российская сторона ни разу не придерживалась таких режимов прекращения огня.

Так, 28 апреля российский диктатор Владимир Путин из "гуманитарных соображений" объявил о "перемирии" в войне против Украины с 8 до 11 мая. В ответ президент Украины Зеленский заявил, что только полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней может дать основу для реальной дипломатии.

Как заявили в Белом доме президент США Дональд Трамп хочет постоянного мира, а не перемирия на несколько дней.

Как ранее отметили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), в Кремле на самом деле боятся за парад и не верят в собственную противовоздушную оборону (ПВО).

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