Боїться за парад? В ЦПД висміяли пропозицію Путіна щодо нового "перемир'я"

Російський диктатор Володимир Путін Україні тимчасове "перемир'я" на час святкування "Дня перемоги", оскільки не вірить у власну протиповітряну оборону (ППО) та боїться за парад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Це так комічно, що Путін настільки не вірить в російську ППО, що боїться за свій парад на 9 травня, і що на цей парад багато хто може не приїхати. При цьому, Путін не припиняє вогонь, бо хоче далі воювати. Яка хвора голова в нього", - заявив Коваленко.

Російські "перемир'я"

Варто пояснити, що вчора, 28 квітня, диктатор Росії з "гуманітарних міркувань" оголосив про "перемир'я у війні проти України з 8 до 11 травня. Водночас у Кремлі почали погрожувати тим, що російські терористи "відповідатимуть" на порушення так званого "перемир'я", якщо його не дотримуватиметься Україна.

Водночас це вже не перше "перемир'я" у війні. Перед цим Росія також ініціювала його під час Великодних свят, але зрештою не припиняла обстрілювати позиції українських військ на фронті, а також населені пункти і цивільних.

Перед цим країна-терорист також порушила "енергетичне перемир'я", під час якого продовжувала запускати проти України засоби повітряного нападу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо "перемир'я" на час святкування "Дня перемоги".

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