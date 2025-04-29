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Зеленський привітав ліберала Карні з перемогою на виборах у Канаді

Вівторок 29 квітня 2025 12:50
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Зеленський привітав ліберала Карні з перемогою на виборах у Канаді Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський привітав Марка Карні з перемогою на дострокових парламентських виборах у Канаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Х.

"Вітаємо Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та непохитну підтримку канадського народу", - написав Зеленський.

Він подякував Канаді за принципове лідерство у підтримці України, за військову, фінансову та гуманітарну допомогу. А також за запровадження санкцій проти Росії.

"Ми впевнені, що наше партнерство лише зміцнюватиметься у нашому спільному прагненні до миру, справедливості та безпеки", - заявив Зеленський.

Дострокові парламентські вибори у Канаді

23 березня 2025 року, на запит прем'єр-міністра Марка Карні, генерал-губернатор Мері Саймон оголосила про розпуск парламенту та призначила вибори на 28 квітня.

У понеділок канадці голосували за депутатів до Палати громад (нижньої палати парламенту). Прем’єр-міністром стане лідер партії, яка здобуде найбільшу кількість місць і зможе сформувати уряд самостійно або в коаліції.

Нещодавно Карні висловив намір відкласти переговори Канади зі США щодо митних тарифів, оскільки спочатку необхідно обрати парламент, а потім реалізувати ряд важливих реформ, які зміцнять позиції країни в переговорах з Вашингтоном

Детально про те, як вибори у Канаді можуть вплинути на ситуацію в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна "Фактор Трампа. Хто переможе на виборах в Канаді і як це вплине на Україну".

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