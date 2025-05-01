Прем'єр Канади після розмови з Зеленським: Україна продемонструвала свою відданість миру
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, та відзначив відданість офіційного Києва намірам припинити російсько-українську війну. Але Москва не демонструє такого бажання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис канадського прем'єра в Twitter-акаунті (X).
Карні у публікації в соцмережі 1 травня розповів про розмову з українським президентом після перемоги на дострокових парламентських виборах у Канаді.
"Україна продемонструвала свою відданість миру. Росія повинна сісти за стіл переговорів у добрій волі", - наголосив глава уряду Канади.
Він також додав, що "з нетерпінням" чекає на можливість вітати президента України Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі (Альберта) пізніше цього літа.
"Ця війна має закінчитися - і Канада продовжуватиме наші зусилля серед союзників, щоб забезпечити свободу, мир і безпеку для України", - заявив Карні.
Розмови Зеленського з Карні
Нагадаємо, 30 квітня ввечері президент Зеленський привітав Марка Карні з перемогою на дострокових парламентських виборах у Канаді. Глава держави зазначив, що Україна "глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та непохитну підтримку канадського народу".
Президент також висловив вдячність Канаді за принципове лідерство у підтримці України, за військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також за запровадження санкцій проти РФ через агресію.
Також повідомлялося, що в середині березня Зеленський обговорив із Карні санкції проти РФ і допомогу Україні.
Перед тим новий прем'єр Канади Карні, чия кандидатура 10 березня отримала найбільшу підтримку від членів правлячої Ліберальної партії, заявляв, що країна підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. Він також зауважив, що відповідно до домовленості "Великої сімки", Канада посилить контроль за дотриманням санкцій проти РФ, щоб стимулювати їх виконання.
Москва не дає згоду на тривале припинення вогню і пропонує "перемир'я"
Зауважимо, що Москва досі не дала згоди на запропонований Вашингтоном та погоджений Києвом 30-денний режим припинення вогню в Україні в рамках зусиль США щодо припинення війни. Кремль натомість висуває різні умови, а останнім часом також "ініціює" так звані "перемир'я" на фронті.
Втім, російська сторона жодного разу не дотримувалась таких режимів припинення вогню.
Так, 28 квітня російський диктатор Володимир Путін з "гуманітарних міркувань" оголосив про "перемир'я" у війні проти України з 8 до 11 травня. У відповідь президент України Зеленський заявив, що тільки повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів може дати основу для реальної дипломатії.
Як заявили в Білому домі президент США Дональд Трамп хоче постійного миру, а не перемир'я на кілька днів.
Як раніше відзначили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД), у Кремлі насправді бояться за парад й не вірять у власну протиповітряну оборону (ППО).
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