Прем'єр Канади після розмови з Зеленським: Україна продемонструвала свою відданість миру

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, та відзначив відданість офіційного Києва намірам припинити російсько-українську війну. Але Москва не демонструє такого бажання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис канадського прем'єра в Twitter-акаунті (X).