Після заяв Трампа: Данія посилює захист Гренландії від загрози Росії

Після заяв Дональда Трампа про намір анексувати Гренландію Данія почала зміцнювати оборону острова, який тепер розглядається як вразлива ціль перед зростаючою військовою активністю Росії в Арктиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Bloomberg .

Копенгаген серйозно стурбований тим, що найбільший острів світу залишається без достатнього захисту від можливого вторгнення. Після гучних слів Трампа про анексію Гренландії, датська влада почала активно працювати над зміцненням оборони, однак головною загрозою тепер вважають Росію.

Розвідслужби Данії за останній рік переглянули оцінку ризиків, попередивши про високу ймовірність ескалації між НАТО і Москвою в арктичному регіоні.

У жовтні уряд виділив другий арктичний військовий пакет, що включає інвестиції в нові патрульні літаки, криголами та морські кораблі, а також посилення оборони навколо Гренландії.

Навчання та військові реформи

У вересні відбулися найбільші за останній час військові навчання в Гренландії. Якщо раніше вони мали рятувальний характер, то тепер сценарії були зосереджені на відбитті військових загроз.

Голова Об'єднаного арктичного командування генерал-майор Сорен Андерсен назвав Росію "регіональною наддержавою в Арктиці" і зазначив, що Москва активно нарощує присутність, розвиваючи бази та нові технології.

За оцінкою розвідки, після завершення війни в Україні Росія може переорієнтувати військові ресурси на північ, що створить пряму загрозу країнам НАТО.

Росія зміцнює флот і бази в Арктиці

У липні Володимир Путін повідомив про поповнення російського флоту дев'ятьма підводними човнами, включно з чотирма атомними нового покоління класу "Борей-А".

Росія також має найбільший флот криголамів і здатна швидко розгорнути бойові підрозділи, підготовлені до дій в арктичних умовах.

Уздовж північного узбережжя РФ відновлені радянські бази з сучасними радарами, злітними смугами і системами ППО, що посилює тиск на союзників по НАТО.

Гренландія - стратегічна точка для НАТО

Хоча Гренландія залишається малонаселеною, її значення для США і НАТО критично важливе. Через північний полюс проходить найкоротший маршрут для стратегічних бомбардувальників і ракет, а сам острів є зручним майданчиком для спостереження за Арктикою і Північною Атлантикою.

Однак військова інфраструктура Данії в регіоні застаріла. Основні бази розташовані на західному узбережжі, зверненому до Канади, в той час, як загроза виходить зі східного боку - з боку Росії.