"Це неприйнятно": прем’єрка Данії відповіла на спроби впливу США на Гренландію

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен різко відреагувала на повідомлення про можливі спроби осіб із близького оточення президента США Дональда Трампа впливати на політичні процеси в Гренландії.

Фредеріксен обговорила ситуацію під час зустрічі з делегацією Сенату США. Вона підкреслила, що Данія сприймає такі спроби втручання дуже серйозно і має намір чітко донести свою позицію американським колегам, щоб уникнути будь-яких спроб заперечити факти. "Ми чітко дали зрозуміти, що це неприйнятно. І ми дуже прямо передамо це нашим колегам у США, які могли б легко відкинути це як неправду, якби це не було так", - заявила Метте Фредеріксен. Її слова підкреслюють готовність Данії відстоювати суверенітет Гренландії та захищати внутрішні процеси від зовнішнього впливу.