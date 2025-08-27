ua en ru
"Це неприйнятно": прем’єрка Данії відповіла на спроби впливу США на Гренландію

Данія, Середа 27 серпня 2025 16:26
"Це неприйнятно": прем’єрка Данії відповіла на спроби впливу США на Гренландію Фото: прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен різко відреагувала на повідомлення про можливі спроби осіб із близького оточення президента США Дональда Трампа впливати на політичні процеси в Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

Фредеріксен обговорила ситуацію під час зустрічі з делегацією Сенату США. Вона підкреслила, що Данія сприймає такі спроби втручання дуже серйозно і має намір чітко донести свою позицію американським колегам, щоб уникнути будь-яких спроб заперечити факти.

"Ми чітко дали зрозуміти, що це неприйнятно. І ми дуже прямо передамо це нашим колегам у США, які могли б легко відкинути це як неправду, якби це не було так", - заявила Метте Фредеріксен.

Її слова підкреслюють готовність Данії відстоювати суверенітет Гренландії та захищати внутрішні процеси від зовнішнього впливу.

Тиск з боку США

Приводом для обговорення стали дані про те, що щонайменше троє осіб, пов’язаних з Трампом, здійснювали поїздки до Гренландії. Вони збирали імена місцевих жителів, які потенційно могли б підтримати ідею приєднання острова до США.

Дії американців співрозмовники називають "інфільтрацією" та "операціями впливу", спрямованими на послаблення відносин між Копенгагеном і Нууком. Такі спроби втрутитися у внутрішні процеси викликали серйозне занепокоєння у Данії.

Позиція Трампа

З моменту свого повернення до Білого дому в січні Трамп неодноразово наголошував, що Сполучені Штати повинні взяти під контроль Гренландію з міркувань національної та міжнародної безпеки. Однак ця вимога була категорично відкинута не лише Гренландією, а й Данією, за підтримки інших європейських країн.

Після заяв Трампа у Гренландії пройшли протести.

Також повідомлялося, що у Данії порадили Венсу змінити тон заяв щодо Гренландії і закликали спільно працювати над безпекою в Арктиці. Крім того, міністр закордонних справ Данії нагадав, що Гренландія також є частиною НАТО.

Напередодні Венс заявив, що США поки не збільшать кількість військ у Гренландії, але націлені на її безпеку.

