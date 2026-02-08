Прем'єр Британії через справу Епштейна залишився без головного радника

Глава апарату прем'єра Британії Кіра Стармера Морган Максвіні подав у відставку на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і Reuters .

Кілька депутатів від Лейбористської партії звинуватили Максвіні в призначенні колишнього члена Палати лордів від цієї партії послом у США.

Хоч Мандельсон і був звільнений з цієї посади у вересні, проте нові документи у справі Епштейна знову привернули увагу до цього питання. Згідно з публікаціями, він ділився із сексуальним злочинцем конфіденційною інформацією, коли обіймав посаду міністра бізнесу в 2009-2010 роках під час світової фінансової кризи.

Сам Морган Максвіні назвав рішення про призначення Пітера Мандельсона помилковим, підкресливши, що той завдав шкоди партії, країні та довірі до політики. Він додав, що бере на себе повну відповідальність за пораду про призначення Мандельсона.

"У суспільному житті відповідальність необхідно брати на себе тоді, коли це найбільш важливо, а не тільки тоді, коли це найбільш зручно. За цих обставин єдиним гідним вчинком є відійти в сторону", - йшлося в його заяві.

У відповідь на відставку Кір Стармер сказав, що для нього було великою честю працювати з Максвіні. Прем'єр наголосив, що ця людина перетворила партію після однієї з найгірших поразок в історії і зіграла ключову роль у проведенні виборчої кампанії.

"Саме завдяки його відданості, лояльності та лідерським якостям ми отримали переважну більшість і шанс змінити країну", - резюмував Стармер.

Reuters зазначає, що втрата Максвіні, який відіграв ключову роль у приході Стармера до влади, стала черговою невдачею із серії проблем, що виникли менш ніж за два роки після того, як Лейбористська партія здобула одну з найбільших парламентських більшості в сучасній історії країни.