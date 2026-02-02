"Щоб уникнути сорому": колишній британський посол пішов у відставку через справу Епштейна
Колишній посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон подав у відставку з "Лейбористської партії", щоб не створювати їй додаткових проблем на тлі нових викриттів у справі Епштейна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
72-річного Мандельсона підозрюють у отриманні платежів на суму 103 тисячі доларів, які нібито були відправлені йому та його партнеру сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном у 2003 році. Також екс-посла звинувачують у спробах заблокувати податок на бонуси банкірів у 2009 році за проханням Епштейна.
Нові документи, опубліковані Міністерством юстиції США, також включають компрометуючі фото та листування Мандельсона з Епштейном, що спровокувало черговий скандал.
Видання нагадує, що у вересні 2025 року прем’єр-міністр Британії Кір Стармер звільнив Мандельсона з посади посланця до США після розслідування Bloomberg про його тісні зв'язки з Епштейном. Стармер дійшов висновку, що Мандельсон не був відвертий під час перевірки перед призначенням на посаду.
Мандельсон повідомив, що написав генеральному секретарю партії Холлі Рідлі, що виходить з "Лейбористської партії", щоб уникнути подальшого сорому.
Нагадаємо, що Мін'юст США виклав у відкритий доступ нову партію документів у справі Епштейна. Це спровокувало низку скандалів, оскільки у фалах "засвітились" відомі політичні фігури.
Як відомо, 10 грудня минулого року суд у США ухвалив рішення про те, щоб дозволити публікацію матеріалів розслідування справи Джеффрі Епштейна.
Через декілька днів Мін'юст почав публікувати новий великий масив файлів, де на фото зі злочинцем були зображені Майкл Джексон, Дональд Трамп, Білл Клінтон та інші. Як очікується, ці матеріали розкриють зв'язки Епштейна в політиці, фінансах і ЗМІ.