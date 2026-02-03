ua en ru
Фігурант файлів Епштейна Клінтон погодився свідчити в Конгресі по справі

Вівторок 03 лютого 2026 06:35
UA EN RU
Фігурант файлів Епштейна Клінтон погодився свідчити в Конгресі по справі Фото: екс-президент США Білл Клінтон (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Колишній президент США Білл Клінтон та його дружина, ексдержсекретарка Гілларі Клінтон, погодилися з’явитися у Конгресі для надання свідчень по справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Cаме комітет Палати представників Конгресу розслідує справу опального фінансиста Епштейна, а про появу там подружжя Клінтонів повідомили їхні адвокати.

Днями у Палаті представників планували провести голосування щодо можливого визнання Клінтонів винними у неповазі до суду через ігнорування повісток у межах розслідування діяльності Епштейна.

У листі до голови Комітету з нагляду Палати представників, республіканця Джеймса Комера, адвокати Клінтонів зазначили, що їхні клієнти приймають умови комітету та готові з’явитися для дачі показань у взаємовигідні дати. Водночас вони закликали підтвердити, що провадження щодо неповаги до суду не буде продовжене.

В офісі Комера заявили, що позиція адвокатів залишається нечіткою, оскільки конкретні дати надання свідчень досі не були запропоновані.

Старший демократ у комітеті, конгресмен Роберт Гарсія, заявив, що Клінтони налаштовані співпрацювати з Комітетом з нагляду, і додав, що у його керівника фактично немає іншого вибору, окрім як прийняти цю пропозицію.

Що каже Клінтон про звинувачення?

Білл Клінтон раніше наголошував, що розірвав будь-які контакти з Епштейном за багато років до його смерті у нью-йоркській тюрмі у 2019 році та не знав про його злочинну діяльність.

Однак екс-президент США неодноразово фігурував у розслідуваннях щодо сексуального злочинця через перельоти на його приватному літаку та особисті контакти у 2000-х роках.

Гілларі Клінтон безпосередньо у матеріалах справи не фігурує, однак згадується опосередковано - через контакти її чоловіка з Епштейном у період, коли Білл Клінтон уже не обіймав державних посад.

Bloomberg підкреслює, що надання свідчень колишнім президентом США перед органом Конгресу є вкрай рідкісною практикою.

Нагадаємо, що окрім кадрів - фото та відео, де Клінтон зафіксований з Епштейном, резонанс викликала картина, знайдена у будинку фінансиста та сексуального злочинця. На ній Білл Клінтон зображений у сукні та на підборах.

РБК-Україна писало також, що президент США Дональд Трамп спростовує свої злочинні зв'язки з Епштейном, однак визнає, що слідство має займатись такими особами, як Клінтон.

Зазначимо, що Трамп згадується понад 38 тисяч разів у 5300 файлах Епштейна. Водночас дані про якісь порушення з його боку там відсутні.

