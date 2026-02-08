Премьер Британии из-за дела Эпштейна остался без главного советника

Глава аппарата премьера Британии Кира Стармера Морган Максвини подал в отставку на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters .

Несколько депутатов от Лейбористской партии обвинили Максвини в назначении бывшего члена Палаты лордов от этой партии послом в США.

Хоть Мандельсон и был уволен с этой должности в сентября, однако новые документы по делу Эпштейна вновь привлекли внимание к этому вопросу. Согласно публикациям, он делился с сексуальным преступником конфиденциальной информацией, когда занимал пост министра бизнеса в 2009-2010 годах во время мирового финансового кризиса.

Сам Морган Максвини назвал решение о назначении Питера Мандельсона ошибочным, подчеркнув, что тот нанес ущерб партии, стране и диверию к политике. Он добавил, что берет на себя полную ответственность за совет о назначении Мандельсона.

"В общественной жизни ответственность необходимо брать на себя тогда, когда это наиболее важно, а не только тогда, когда это наиболее удобно. В данных обстоятельствах единственным достойным поступком является отойти в сторону", - говорилось в его заявлении.

В ответ на отставку Кир Стармер сказал, что для него было большой честью работать с Максвини. Премьер подчеркнул, что этот человек преобразил партию после одного из худших поражений в истории и сыграл ключевую роль в проведении избирательной кампании.

"Именно благодаря его преданности, лояльности и лидерским качествам мы получили подавляющее большинство и шанс изменить страну", - резюмировал Стармер.

Reuters отмечает, что потеря Максвини, сыгравшего ключевую роль в приходе Стармера к власти, стала очередной неудачей из серии проблем, возникших менее чем через два года после того, как Лейбористская партия получила одно из самых крупных парламентских большинств в современной истории страны.