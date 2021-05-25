Прекращение авиасообщения с Республикой Беларусь недостаточно, - "Голос"

Партия "Голос" одобряет решение Кабинета министров Украины прекратить прямое авиасообщение с Республикой Беларусь, ведь акты государственного терроризма и политические репрессии должны иметь последствия.
Об этом говорится в заявлении партии.
Однако, политсила утверждает, что такое решение власти - наименьший из необходимых шагов, нужны дальнейшие действия для давления на Лукашенко и его режим.
"Абсолютно недопустимо в XXI веке брать людей в заложники, рисковать жизнью 171 пассажиром рейса и затем угрожать политическому узнику смертной казнью", - отмечают в партии.
В то же время "Голос" призывает украинские власти прислушаться к требованиям, озвученным политсилой ранее. А именно:
"Вместе с Европейским союзом, НАТО и мировым сообществом Украина должна на всех уровнях и всеми инструментами политического, дипломатического и экономического давления добиваться освобождения Романа Протасевича и всех заключенных КГБешного режима Лукашенко", - резюмируют в "Голосе".
Напомним, Кабинет министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Решение вступает в силу с 26 мая.
Как известно, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом был задействован даже истребитель.
После этого авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов чтобы они не летели над Беларусью.
Кроме этого сообщалось, что Евросоюз может приостановить и наземное транспортное сообщение с Беларусью.
Как писало РБК-Украина, Роман Протасевич находился на борту самолета Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс. После принудительной посадки Протасевича задержали. Он внесен в Беларуси в список террористов.