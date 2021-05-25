Прекращение авиасообщения с Республикой Беларусь недостаточно, - "Голос"

Однако, политсила утверждает, что такое решение власти - наименьший из необходимых шагов, нужны дальнейшие действия для давления на Лукашенко и его режим.

"Абсолютно недопустимо в XXI веке брать людей в заложники, рисковать жизнью 171 пассажиром рейса и затем угрожать политическому узнику смертной казнью", - отмечают в партии.

В то же время "Голос" призывает украинские власти прислушаться к требованиям, озвученным политсилой ранее. А именно:

ввести санкции против соратников Лукашенко, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека, в первую очередь - задействованных в спецоперации по захвату Романа Протасевича;

перенести переговорную площадку о деоккупации и реинтеграции украинского Востока из Минска;

требовать привлечения репрессивного режима Лукашенко к ответственности согласно нормам международного права.

"Вместе с Европейским союзом, НАТО и мировым сообществом Украина должна на всех уровнях и всеми инструментами политического, дипломатического и экономического давления добиваться освобождения Романа Протасевича и всех заключенных КГБешного режима Лукашенко", - резюмируют в "Голосе".