Припинення авіасполучення з Республікою Білорусь недостатньо, - "Голос"

Партія "Голос" схвалює рішення Кабінету міністрів України припинити пряме авіасполучення з Республікою Білорусь, адже акти державного тероризму і політичні репресії повинні мати наслідки.
Про це йдеться в заяві партії.
Однак, політсила стверджує, що таке рішення влади - найменший з необхідних кроків, потрібні подальші дії для тиску на Лукашенко та його режим.
"Абсолютно неприпустимо у XXI столітті брати людей у заручники, ризикувати життям 171 пасажира рейсу і потім погрожувати політичному в’язню смертною карою", - наголошують в партії.
Водночас "Голос" закликає українську владу дослухатись до вимог, озвучених політсилою раніше. А саме:
"Разом з Європейським союзом, НАТО та світовою спільнотою Україна має на всіх рівнях та всіма інструментами політичного, дипломатичного та економічного тиску добиватись звільнення Романа Протасевича та всіх в’язнів кадебіського режиму Лукашенка", - резюмують в "Голосі".
Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Рішення набуває чинності з 26 травня.
Як відомо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому був задіяний навіть винищувач.
Після цього авіакомпанії вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не летіли над Білоруссю.
Крім цього повідомлялося, що Євросоюз може призупинити і наземне транспортне сполучення з Білоруссю.
Як писало РБК-Україна, Роман Протасевич перебував на борту літака Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Після примусової посадки Протасевича затримали. Він внесений в Білорусі в список терористів.