Представниця США розкритикувала удар Росії по Києву
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прокоментувала наслідки масованої російської атаки на Київ у ніч на 24 травня, заявивши про неприйнятність ударів по цивільному населенню та інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні в Х.
Реакція США на атаку
Джулі Девіс зазначила, що особисто ознайомилася з наслідками обстрілу і побачила руйнування на місці. За її словами, цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах і мирних жителях є неприпустимими.
"Цілеспрямовані удари по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі неприйнятні. Як раніше заявляв президент Трамп, ця війна має закінчитися", - наголосила вона.
Дипломат також додала, що Посольство США висловлює співчуття всім постраждалим і тим, кого торкнулися наслідки атаки.
Наслідки обстрілу Києва
Унаслідок удару російської армії по Києву в ніч на 24 травня було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, включно з будівлею Міністерства закордонних справ України. Згідно з останніми даними, загинуло двоє людей, постраждало понад 90.
Міжнародна реакція
Наступного дня представники понад 70 країн на запрошення міністра закордонних справ Андрія Сибіги відвідали райони в Києві, які постраждали внаслідок останніх обстрілів, зокрема Лук'янівку, щоб оцінити масштаби руйнувань.
Нагадуємо, що в ніч на 24 травня російські війська завдали масованого удару по Києву, застосувавши ракети і безпілотники. Патрульна поліція опублікувала кадри перших хвилин роботи на місцях влучень після обстрілу.
Зазначимо, що Служба безпеки України затримала агента РФ по гарячих слідах, який, за даними слідства, коригував одну з наймасштабніших російських атак на Київ у ніч на 24 травня.