Представниця США розкритикувала удар Росії по Києву

21:10 25.05.2026 Пн
У США обізнані про справжню мету ударів РФ
aimg Анастасія Никончук
Представниця США розкритикувала удар Росії по Києву Фото: обстріл Києва (ДСНС)
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прокоментувала наслідки масованої російської атаки на Київ у ніч на 24 травня, заявивши про неприйнятність ударів по цивільному населенню та інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні в Х.

Реакція США на атаку

Джулі Девіс зазначила, що особисто ознайомилася з наслідками обстрілу і побачила руйнування на місці. За її словами, цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах і мирних жителях є неприпустимими.

"Цілеспрямовані удари по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі неприйнятні. Як раніше заявляв президент Трамп, ця війна має закінчитися", - наголосила вона.

Дипломат також додала, що Посольство США висловлює співчуття всім постраждалим і тим, кого торкнулися наслідки атаки.

Наслідки обстрілу Києва

Унаслідок удару російської армії по Києву в ніч на 24 травня було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, включно з будівлею Міністерства закордонних справ України. Згідно з останніми даними, загинуло двоє людей, постраждало понад 90.

Міжнародна реакція

Наступного дня представники понад 70 країн на запрошення міністра закордонних справ Андрія Сибіги відвідали райони в Києві, які постраждали внаслідок останніх обстрілів, зокрема Лук'янівку, щоб оцінити масштаби руйнувань.

Нагадуємо, що в ніч на 24 травня російські війська завдали масованого удару по Києву, застосувавши ракети і безпілотники. Патрульна поліція опублікувала кадри перших хвилин роботи на місцях влучень після обстрілу.

Зазначимо, що Служба безпеки України затримала агента РФ по гарячих слідах, який, за даними слідства, коригував одну з наймасштабніших російських атак на Київ у ніч на 24 травня.

Новини
"Гаряча фаза" війни закінчиться до зими? Нардеп розкрила деталі зустрічі з Зеленським
