Поліція показала перші хвилини з місць "прильотів" після удару по Києву

Що відомо про масовану атаку 24 травня

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська завдали масштабного удару по столичному регіону. Під час обстрілу росіяни випустили по Київській області балістичну ракету "Орєшнік", яка поцілила в районі Білої Церкви.

Крім того, ворог застосував тактику масованого удару безпілотниками. Як пояснив військовий експерт "Флеш", росіяни намагалися перевантажити ППО великою кількістю дронів, а не технологічними новинками.

Внаслідок падіння уламків та влучань у Києві зафіксовано значні руйнування, зокрема згоріли торговельний центр та ринок у районі Лук'янівки. Через масштабні наслідки ударів, внаслідок яких у Києві постраждали понад 80 людей, Україна терміново скликає Радбез ООН та засідання структур ОБСЄ.