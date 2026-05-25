Сибіга назвав мету погроз РФ посольствам в Києві

Сибіга, коментуючи погрози з боку МЗС РФ та заклик до дипломатів виїжджати з Києва, нагадав, що сьогодні понад 70 представників іноземних дипмісій відвідали місця нещодавнього обстрілу та на власні очі побачили наслідки російського терору.

Як зазначив міністр, зараз Україна обговорює з партнерами, що не треба піддаватися на російський шантаж.

"Росія намагається вплинути на "західну ментальність". То ядерні погрози та спільні навчання з Білоруссю. Це, в тому числі, й насміхання над мирними зусиллями. Жодних ознак мирного процесу вони не подають, вони навпаки ескалюють. А отже реакція світу повинна бути пропорційна", - наголосив міністр.

За його словами, йдеться про пакети допомоги Україні, зокрема з ракетами до ППО, адже агресор має розуміти, що не досягне своїх військових цілей.

"Йому треба рятувати зараз свою країну, що йому не вдасться. Ми з нашими партнерами обговорили сьогодні якраз цю тверду реакцію. Не на словах, а що ми конкретно можемо зробити. Показати, що Європа не залякана. Показати, що ми знаємо, як реагувати на такі погрози. Пропорційною силою", - сказав Сибіга.

Росія погрожує ударами по Києву

Нагадаємо, на вихідних Росія масовано обстріляла Київ, а Київщину - атакувала ракетою "Орєшнік". А вже сьогодні МЗС РФ вийшло з офіційною заявою, в якій були погрози новими ударами. Також російське міністерство закликало іноземців та іноземні дипломатичні місії "терміново покинути Київ".