СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував масований удар по Києву 24 травня

Замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив до уваги російських спецслужб, коли шукав "легких заробітків" у соцмережах.

Після вербування зловмисник виїжджав до передмістя столиці, де на гугл-карті позначав транспортні коридори, якими ЗСУ переганяють військову техніку.

Це завдання було перевірочним і після нього агенту РФ доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву і доповідати про них росіянам.

Збирав дані для нових ударів

Зловмисника було затримано наступного дня після обстрілу столиці, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Міноборони та наслідків ворожих "прильотів".

Зібрані дані агент РФ планував у режимі реального часу передати своєму куратору для підготовки нових та коригування повторних ударів по Києву.

Фото: затриманий агент російських спецслужб (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Слідчі СБУ повідомили затримано про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Ворожому агенту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

РФ все частіше звертає увагу на молодь

"Для ворога це "контент", "координати" і "результат роботи". Для українців - життя людей, зруйновані будинки та чергові докази співучасті у війні проти власної держави", - зазначив Кравченко.

Він наголосив, що спецслужби країни-агресорки все частіше шукають виконавців саме серед молоді.

"Через Telegram, "легкий заробіток", прості завдання та психологію "це просто фото". Але фінал завжди один: робота на ворога і кримінальна відповідальність за державну зраду", - підкреслив генпрокурор.