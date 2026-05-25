СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував масований удар по Києву 24 травня

СБУ "по гарячих слідах" затримала агента РФ, який коригував одну із наймасштабніших ворожих атак по Києву в ніч на 24 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ та допис генпрокурора Руслана Кравченка.
Замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив до уваги російських спецслужб, коли шукав "легких заробітків" у соцмережах.
Після вербування зловмисник виїжджав до передмістя столиці, де на гугл-карті позначав транспортні коридори, якими ЗСУ переганяють військову техніку.
Це завдання було перевірочним і після нього агенту РФ доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву і доповідати про них росіянам.
Зловмисника було затримано наступного дня після обстрілу столиці, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Міноборони та наслідків ворожих "прильотів".
Зібрані дані агент РФ планував у режимі реального часу передати своєму куратору для підготовки нових та коригування повторних ударів по Києву.
Фото: затриманий агент російських спецслужб (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
Слідчі СБУ повідомили затримано про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Ворожому агенту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
"Для ворога це "контент", "координати" і "результат роботи". Для українців - життя людей, зруйновані будинки та чергові докази співучасті у війні проти власної держави", - зазначив Кравченко.
Він наголосив, що спецслужби країни-агресорки все частіше шукають виконавців саме серед молоді.
"Через Telegram, "легкий заробіток", прості завдання та психологію "це просто фото". Але фінал завжди один: робота на ворога і кримінальна відповідальність за державну зраду", - підкреслив генпрокурор.
Нагадаємо, у ніч на 24 травня РФ здійснила масовану комбіновану атаку по всій Україні за допомогою дронів-камікадзе, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Головним напрямком ворожого удару стала столиця.
За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, серед яких 90 ракет і 600 дронів різних типів. Було знищено або придушено 604 повітряні цілі - 55 ракет і 549 безпілотників різних типів.