Представительница США раскритиковала удар России по Киеву

21:10 25.05.2026 Пн
В США осведомлены об истинной цели ударов РФ
Представительница США раскритиковала удар России по Киеву
Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис прокомментировала последствия массированной российской атаки на Киев в ночь на 24 мая, заявив о неприемлемости ударов по гражданскому населению и инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине в Х.

Реакция США на атаку

Джули Дэвис отметила, что лично ознакомилась с последствиями обстрела и увидела разрушения на месте. По ее словам, целенаправленные удары по гражданским объектам и мирным жителям являются недопустимыми.

"Целенаправленные удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре неприемлемы. Как ранее заявлял президент Трамп, эта война должна закончиться", – подчеркнула она.

Дипломат также добавила, что Посольство США выражает соболезнования всем пострадавшим и тем, кого затронули последствия атаки.

Последствия обстрела Киева

В результате удара российской армии по Киеву в ночь на 24 мая были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, включая здание Министерства иностранных дел Украины. Согласно последним данным, погибло два человека, пострадало более 90.

Международная реакция

На следующий день представители более 70 стран по приглашению министра иностранных дел Андрея Сибиги посетили районы в Киеве, которые пострадали в результате последних обстрелов, в частности Лукьяновку, чтобы оценить масштабы разрушений.

Напоминаем, что в ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар по Киеву, применив ракеты и беспилотники. Патрульная полиция опубликовала кадры первых минут работы на местах попаданий после обстрела.

Отметим, что Служба безопасности Украины задержала агента РФ по горячим следам, который, по данным следствия, корректировал одну из самых масштабных российских атак на Киев в ночь на 24 мая.

