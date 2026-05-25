Обстріл Києва Війна в Україні

Кількість постраждалих через масовану атаку по Києву перевалила за 90

16:36 25.05.2026 Пн
2 хв
Служби продовжують займатися ліквідацією наслідків
aimg Анастасія Никончук
Фото: обстріл Києва (ДСНС)

Після масштабної нічної атаки Росії жителі столиці продовжують звертатися по медичну допомогу. За останніми даними, кількість постраждалих у Києві зросла до 91 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Читайте також: Росія погрожує новими ударами по Києву: у ЦПД назвали її справжню мету

Кількість постраждалих продовжує зростати

Після масованого удару РФ по Києву, який стався в ніч на 24 травня, у місті продовжують фіксувати нових постраждалих.

"Після вчорашньої атаки кияни продовжують звертатися по допомогу до медиків. Кількість постраждалих зросла до 91 людини", - зазначив Тимур Ткаченко.

Росія випустила по Україні 690 повітряних цілей

У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 24 травня Росія завдала по Україні комбінованого удару із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників. Основним напрямком атаки став Київ.

Загалом радіотехнічні війська зафіксували 690 засобів повітряного нападу. Серед них - балістичні ракети, аеробалістичні ракети "Кинджал", ракети "Циркон", "Іскандер-М", С-400, а також крилаті ракети Х-101, "Калібр" і "Іскандер-К".

Крім того, російські війська використовували 600 безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" і дрони-імітатори "Пародія".

Скільки цілей знищила ППО

За попередніми даними станом на 09:30, українська протиповітряна оборона знищила або придушила 604 повітряні цілі. Сили ППО збили 55 ракет і 549 безпілотників різних типів.

Нагадуємо, що в ніч на 24 травня російські війська під час масованої атаки по Україні застосували по Київській області балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж", відому також під назвою "Ліщина".

Зазначимо, що під час нічної атаки російські війська завдали ударів по всіх районах Києва. Значні руйнування зафіксували на Лук'янівці, де після обстрілу спалахнули масштабні пожежі. Унаслідок прямого влучання повністю згорів ТРЦ "Квадрат" - будівля зазнала критичних ушкоджень, а від торговельного центру залишилися обгорілі конструкції та завали.

