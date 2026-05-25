Кількість постраждалих через масовану атаку по Києву перевалила за 90

Після масштабної нічної атаки Росії жителі столиці продовжують звертатися по медичну допомогу. За останніми даними, кількість постраждалих у Києві зросла до 91 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Після масованого удару РФ по Києву, який стався в ніч на 24 травня, у місті продовжують фіксувати нових постраждалих.
"Після вчорашньої атаки кияни продовжують звертатися по допомогу до медиків. Кількість постраждалих зросла до 91 людини", - зазначив Тимур Ткаченко.
У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 24 травня Росія завдала по Україні комбінованого удару із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників. Основним напрямком атаки став Київ.
Загалом радіотехнічні війська зафіксували 690 засобів повітряного нападу. Серед них - балістичні ракети, аеробалістичні ракети "Кинджал", ракети "Циркон", "Іскандер-М", С-400, а також крилаті ракети Х-101, "Калібр" і "Іскандер-К".
Крім того, російські війська використовували 600 безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" і дрони-імітатори "Пародія".
За попередніми даними станом на 09:30, українська протиповітряна оборона знищила або придушила 604 повітряні цілі. Сили ППО збили 55 ракет і 549 безпілотників різних типів.
Нагадуємо, що в ніч на 24 травня російські війська під час масованої атаки по Україні застосували по Київській області балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж", відому також під назвою "Ліщина".
Зазначимо, що під час нічної атаки російські війська завдали ударів по всіх районах Києва. Значні руйнування зафіксували на Лук'янівці, де після обстрілу спалахнули масштабні пожежі. Унаслідок прямого влучання повністю згорів ТРЦ "Квадрат" - будівля зазнала критичних ушкоджень, а від торговельного центру залишилися обгорілі конструкції та завали.