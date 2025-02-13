Представники Росії, України та США зустрінуться завтра у Мюнхені, - Трамп

"Буде зустріч у Мюнхені завтра. Там буде Росія з нашими людьми. Україну також запрошено, до речі. Я не впевнений, хто яку країну представлятиме. Але це будуть високопоставлені чиновники з Росії, України та США", - сказав Трамп на прес-конференції.

Зауважимо, що раніше було анонсовано зустріч українського президента Володимира Зеленського та віце-президента США Джей Ді Венса, яка має пройти завтра у Мюнхені.

Водночас варто додати, що російські офіційні особи не відвідували Мюнхенську конференцію починаючи з 2022 року.

У Зеленського заявили, що розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається

На "анонс" з боку Трампа відреагував радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. У розмові з журналістами він зазначив, що українська позиція лишається "незмінною".

"Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру", - сказав чиновник та додав, що тільки узгоджена спільна позиція "має бути на столі для розмови з росіянами".

"За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", - наголосив Литвин.