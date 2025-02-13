Представители России, Украины и США встретятся завтра в Мюнхене, - Трамп

"Будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но это будут высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Заметим, что ранее была анонсирована встреча украинского президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, которая должна пройти завтра в Мюнхене.

В то же время стоит добавить, что российские официальные лица не посещали Мюнхенскую конференцию начиная с 2022 года.