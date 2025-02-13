Трамп назвав "чудовими" вчорашні перемовини з Зеленським і Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною 12 лютого. Він зазначив, що є хороша можливість завершити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа в Truth Social.

Того ж дня Трамп поговорив про війну з президентом України Володимиром Зеленським. Вони домовилися про подальші контакти.

Американський президент заявив, що планує зустріч з Путіним. Він припустив, що перша зустріч пройде у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому".

У середу, 12 лютого, президент США зідзвонився з Путіним, вони обговорили декілька тем, зокрема і війну в Україні.

"Чудові перемови з Росією та Україною вчора. Хороша можливість завершити ту жахливу, дуже криваву війну", - написав Трамп.

Реакція Європи на дзвінки Трампа

Варто додати, що дзвінок Трампа Путіну неоднозначно прийняли в Європі. Західні ЗМІ пишуть, що в ЄС не знали про такий крок американського лідера. У Британії, коментуючи ситуацію, нагадали, що Україна повинна бути в центрі будь-яких переговорів.

Міністр оборони Німеччини своєю чергою наполягає, що Європа повинна бути учасником переговорів щодо України, якщо США хочуть залучити країни ЄС до миротворчої місії. Також він застеріг Вашингтон від поступок щодо України ще до початку переговорів.

При цьому генсек НАТО Марк Рютте вважає, що розмова Трампа та Путіна "створює враження" початку переговорів.

Детальніше про те, як західні ЗМІ реагують на заяви Трампа про Україну - у нашому матеріалі.

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