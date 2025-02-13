"Путін боїться вас": Axios опублікував цікаві деталі перемовин Зеленського і Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив американському колезі Дональду Трампу, що російський диктатор Володимир Путін лише вдає, ніби прагне миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За даними видання, телефонні розмови Трампа з Путіним і Зеленським поклали початок його дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення угоди про припинення війни в Україні, і водночас викликали занепокоєння серед деяких союзників по НАТО, що Трамп може загнати Зеленського в кут, наполягаючи на переговорах.

Український чиновник і три інших анонімних джерела, які знають про розмову, заявили, що Трамп сказав Зеленському, що у нього склалося враження, ніби Путін прагне угоди, однак український президент поставився до цього більш скептично.

За словами джерела, знайомого з розмовою, Зеленський зауважив Трампу, що в того є важелі впливу на Путіна.

Попри те, що цього тижня Трамп і міністр оборони Піт Гегсет виключили можливість членства України в НАТО та відправки американських військ для її безпеки, президент США підтримав ідею залучення європейських миротворчих сил, повідомляють джерела.

Також він розповів Зеленському, хто входитиме до переговорної групи США.

Водночас три джерела сказали, що розмова між Трампом і Зеленським була позитивною і тривала близько години, що є довшим, ніж розмова Трампа з Путіним безпосередньо перед цим.

Трамп пояснив дзвінок Путіну

Трамп сказав Зеленському, що розуміє його занепокоєння щодо його розмови з Путіним, але підкреслив, що це неможливо обійти, якщо він хоче, щоб його дипломатичні зусилля були успішними.

"Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну", - сказав Трамп Зеленському, стверджують джерела.

Трамп також розповів Зеленському, що Путін хоче укласти угоду, і запитав, чи налаштований Зеленський на її досягнення. На що Зеленський відповів, що все ще хоче угоди, але вважає, що Путін просто говорить Трампу те, що він хоче почути.

"Путін сказав тобі, що хоче угоди лише тому, що боїться тебе, тому що ти сильний", - сказав Зеленський Трампу, згідно з джерелами.

Трамп відповів, що Зеленський може бути правий, проте у нього склалося враження, що Путін налаштований серйозно.

"Незабаром ми дізнаємося", - додав Трамп, за словами двох джерел.

Гарантії безпеки для України

За даними джерел, президент США сказав своєму українському колезі, що він розуміє, що Україні будуть потрібні гарантії безпеки в рамках будь-якої майбутньої угоди, і що він вважає, що європейські миротворчі сили на фронті з Росією можуть бути одним із рішень.

Трамп сказав Зеленському, що його майбутня зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені буде дуже важливою для запуску дипломатичного процесу.

Він також повідомив Зеленському, що директор ЦРУ Джон Реткліфф і представник Білого дому Стів Віткофф також увійдуть до переговорної групи США, і попросив, щоб Зеленський призначив власну переговорну групу.

Трамп дав Зеленському особистий номер

Одне з джерел повідомило, що Трамп завершив розмову, давши Зеленському свій особистий номер і сказав, що може зателефонувати йому напряму.