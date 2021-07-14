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Украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Токио

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Киев, Среда 14 июля 2021 12:58
Украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Токио Фото: украинская теннисистка Марта Костюк (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с Олимпийских игр в Токио. Она не примет участие в соревнованиях из-за травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

"Марта Костюк, к сожалению, не сможет принять участие в Олимпийских играх. Отказ от главного спортивного форума планеты вынужденный - травма плеча", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Костюк должна была выступать не только в одиночном разряде, но и в парном вместе с Элиной Свитолиной. ITF пересмотрела заявку и утвердила новый украинский дуэт - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Напомним, Костюк входила в состав украинской сборной на Олимпийских играх вместе со Свитолиной, Ястремской, Людмилой и Надеждой Киченок.

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Теннис Олимпиада Марта Костюк
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