Хто представить Україну на Олімпійських іграх: склад збірної
Фото: Україну на Олімпіаді представлять 158 спортсменів (Getty Images)
У Токіо 23 липня стартують Олімпійські ігри 2020. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).
Про те, хто саме буде виборювати медалі для нашої країни, - в матеріалі РБК-Україна.
Як відомо, українська тенісистка Марта Костюк на минулому тижні знялася з Олімпійських ігор через травму, а гімнаст Олег Верняєв пропустить змагання через дискваліфікацію за допінг.
Однак, Національний олімпійський комітет (НОК) напередодні старту Ігр опублікував остаточний склад української команди на Олімпійських іграх. Він має такий вигляд:
Бадмінтон
- Марія Улітіна (Дніпропетроська область)
- Артем Почтарьов (Київ)
Бокс
- Микола Буценко (Харківська область)
- Цотне Рогава (Одеська область)
- Ярослав Харциз (Харківська область)
- Олександр Хижняк (Полтавська область)
- Ганна Лисенко (Київська область)
Боротьба (вільна)
- Василь Михайлов (Одеська область)
- Олександр Хоцянівський (Донецька область)
- Алла Бєлінська (Херсонська область)
- Аліна Грушина (Київська область)
- Оксана Лівач (Львівська область)
- Ірина Коляденко (Київська область)
- Алла Черкасова (Львівська область)
Боротьба (греко-римська)
- Жан Беленюк (Полтавська область)
- Парвіз Насібов (Запорізька область)
- Ленур Теміров (Полтавська область)
Важка атлетика
- Ірина Деха (Харківська область)
- Каміла Конотоп (Харківська область)
Велоспорт
- Яна Беломоїна (Волинська область) - маунтенбайк
- Олена Старікова (Львівська область) - трек
- Любов Басова (Київ) - трек
- Анатолій Будяк (Донецька область) - шосе
- Валерія Кононенко (Донецька область) - шосе
Веслування академічне
- Ігор Хмара (Київ)
- Станіслав Ковальов (Київ)
Веслування на байдарках і каное
- Марія Кічасова-Скорик (Полтавська область)
- Людмила Кукліновська (Полтавська область)
- Людмила Лузан (Полтавська область)
- Марія Повх (Волинська область)
- Анастасія Тодорова (Одеська область)
- Анастасія Четверікова (Житомирська область)
- Юлія Юрійчук (Київська область)
- Павло Алтухов (Полтавська область)
- Юрій Вандюк (Волинська область)
- Дмитро Янчук (Полтавська область)
Веслувальний слалом
- Вікторія Ус (Київ)
Гімнастика (спортивна)
- Діана Варінська (Київ)
- Ігор Радівілов (Київ)
- Петро Пахнюк (Київ)
- Євген Юденков (Луганська область)
- Ілля Ковтун (Черкаська область)
Гімнастика (художня)
- Маріола Бондарчук (Київ)
- Марія Височанська (Київ)
- Анастасія Возняк (Київ)
- Дарина Дуда (Київ)
- Єва Мелещук (Київ)
- Вікторія Онопрієнко (Київ)
- Христина Погранична (Львівська область)
Дзюдо
- Дар'я Білодід (Київ)
- Анастасія Турчин (Волинська область)
- Єлизавета Каланіна (Полтавська область)
- Артем Лесюк (Київ)
- Георгій Зантарая (Київ)
- Кеджау Ньябалі (Київ)
- Яків Хаммо (Київ)
Карате
- Аніта Серьогіна (Одеська область)
- Анжеліка Терлюга (Одеська область)
- Станіслав Горун (Львівська область)
Кінний спорт
- Інна Логутенкова (Донецька область)
- Олександр Продан (Київська область)
Легка атлетика
- Аліна Логвиненко (Донецька область)
- Анастасія Бризгіна (Запорізька область)
- Андрій Проценко (Херсонська область)
- Анна Рижикова (Ярощук) (Дніпропетровська область)
- Богдан-Іван Городиський (Київ)
- Вікторія Калюжна (Донецька область)
- Вікторія Ткачук (Донецька область)
- Владислав Мазур (Житомирська область)
- Ганна Шевчук (Івано-Франківська область)
- Гліб Піскунов (Харківська область)
- Данило Даниленко (Волинська область)
- Дар'я Михайлова (Київська область)
- Едуард Забуженко (Київська область)
- Євгенія Прокоф'єва (Київ)
- Іван Банзерук (Волинська область)
- Іван Лосєв (Київська область)
- Ігор Главан (Сумська область)
- Ігор Мусієнко (Сумська область)
- Ірина Геращенко (Київ)
- Ірина Климець (Волинська область)
- Ірина Новожилова (Херсонська область)
- Катерина Климюк (Запорізька область)
- Людмила Оляновська (Київська область)
- Марина Бех-Романчук (Хмельницька область)
- Марина Килипко (Харківська область)
- Марія Миколенко (Донецька область)
- Марія Сахарук (Філюк) (Волинська область)
- Мар'ян Закальницкий (Донецька область)
- Микита Нестеренко (Дніпропетровська область)
- Микола Нижник (Київ)
- Михайло Гаврилюк (Івано-Франківська область)
- Михайло Кохан (Дніпропетровська область)
- Назар Коваленко (Київська область)
- Наталія Пироженко-Чорномаз (Київ)
- Наталія Семенова (Донецька область)
- Наталія Стребкова (Тернопільська область)
- Олександр Погорілко (Сумська область)
- Олександр Сітковський (Донецька область)
- Ольга Саладуха (Донецька область)
- Сергій Смелик (Донецька область)
- Тетяна Мельник (Київ)
- Юлія Левченко (Київ)
- Яна Гладійчук (Київ)
- Яна Качур (Київ).
- Ярослава Магучіх (Дніпропетровська область)
Плавання
- Дарина Зевіна (Київ)
- Кристина Панчішко (Київ)
- Владислав Бухов (Київ)
- Денис Кесіль (Дніпропетровська область)
- Михайло Романчук (Рівненська область)
- Ігор Трояновський (Київ)
- Сергій Фролов (Запорізька область)
- Сергій Шевцов (Київ)
Плавання артистичне
- Владислава Алексііва (Харківська область)
- Марина Алексііва (Харківська область)
- Вероніка Гришко (Харківська область)
- Анастасія Савчук (Харківська область)
- Ксенія Сидоренко (Харківська область)
- Марта Федіна (Харківська область)
- Єлизавета Яхно (Харківська область)
- Катерина Резнік (Харківська область)
- Аліна Шинкаренко (Харківська область)
Стрибки у воду
- Олексій Середа (Луганська область)
- Олег Сербін (Запорізька область)
- Олег Колодій (Луганська область)
- Вікторія Кесар (Запорізька область)
- Анна Письменська (Луганська область)
- Софія Лискун (Київ)
Стрільба з лука
- Вероніка Марченко (Львівська область)
- Анастасія Павлова (Херсонська область)
- Лідія Січенікова (Чернівецька область)
- Олексій Гунбін (Сумська область)
Стрільба кульова
- Павло Коростильов (Львівська область)
- Олег Омельчук (Рівненська область)
- Олег Царьков (Вінницька область)
- Сергій Куліш (Черкаська область)
- Олена Костевич (Чернігівська область)
Стрільба стендова
- Ірина Маловічко (Одеська область)
Сучасне п'ятиборство
- Павло Тимощенко (Київ)
Теніс
- Еліна Світоліна (Одеська область)
- Даяна Ястремська (Одеська область)
- Людмила Кіченок (Дніпропетровська область)
- Надія Кіченок (Дніпропетровська область)
Теніс настільний
- Коу Лей (Донецька область)
- Маргарита Пісоцька (Київ)
- Ганна Гапонова (Харківська область)
Триатлон
- Юлія Єлістратова (Житомирська область)
Фехтування
- Ольга Харлан (Київ)
- Богдан Нікішин (Дніпропетровська область)
- Ігор Рейзлін (Київ)
- Роман Свічкар (Харківська область)
- Анатолій Герей (Закарпатська область)
- Олена Кривицька (Київ)
Більше інформації про спортсменів, які представлять Україну на Олімпіаді 2020, можна дізнатися в довіднику НОК.