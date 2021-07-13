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Не поедет в Токио. Украинского чемпиона дисквалифицировали: что произошло

Новина українською →
Киев, Вторник 13 июля 2021 09:58
Не поедет в Токио. Украинского чемпиона дисквалифицировали: что произошло Фото: украинский гимнаст Олег Верняев (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года из-за допинга. Он пропустит Олимпиаду в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Instagram-страницу спортсмена.

Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) решил, что концентрация мельдония, обнаруженная в его организме, достаточна для дисквалификации на четыре года, сообщил Верняев.

Срок дисквалификации отсчитывается с ноября 2020 года.

"Это значит, что на Олимпиаду я не поеду", - написал гимнаст.

По его словам, мельдоний был обнаружен в период, когда не было серьезных международных соревнований, и наличие препарата подтвердил лишь один тест из почти десятка.

Верняев заявил, что "борьба только начинается" - и он намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Напомним, на Олимпиаду в Токио квалифицировались пять украинских теннисисток.

Также стало известно, что участников Олимпиады в Токио могут исключить и депортировать, если они будут нарушать правила карантина.

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