Не поедет в Токио. Украинского чемпиона дисквалифицировали: что произошло

Украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года из-за допинга. Он пропустит Олимпиаду в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Instagram -страницу спортсмена.

Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) решил, что концентрация мельдония, обнаруженная в его организме, достаточна для дисквалификации на четыре года, сообщил Верняев.

Срок дисквалификации отсчитывается с ноября 2020 года.

"Это значит, что на Олимпиаду я не поеду", - написал гимнаст.

По его словам, мельдоний был обнаружен в период, когда не было серьезных международных соревнований, и наличие препарата подтвердил лишь один тест из почти десятка.

Верняев заявил, что "борьба только начинается" - и он намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны.