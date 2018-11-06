Правозащитники составляют списки чиновников РФ, которые нарушают права политзаключенных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Активисты неправительственных организаций получают данные от юристов и других лиц, которые имеют доступ к документам следствий и судебных дел в отношении украинцев в России

Украинские активисты, правозащитники и родственники удерживаемых в России украинских политзаключенных призывают Британию, США и другие страны использовать законы вроде Акта Магнитского для преследования российских чиновников, причастных к пыткам и другим нарушениям прав человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Голос Америки".

Мария Томак с "Медийной инициативы за права человека" уверена, что правозащитники работают над составлением перечней россиян, которые должны стать объектами санкций. Сейчас, по ее словам, из большого количества подозреваемых определено около 13 человек. Это российские следователи и другие работники, которые причастны к нарушениям прав человека.

Активисты неправительственных организаций получают данные от юристов и других лиц, которые имеют доступ к документам следствий и судебных дел в отношении украинцев в России, а также от лиц, которые были освобождены из российского заключения и вернулись в Украину.

Томак в ходе обсуждения в британском парламенте отметила, что предварительные перечни при содействии посольства Украины уже передают британскому Министерству иностранных дел, списки также обрабатываются для передачи соответствующим органам в США.

Председатель Ассоциации родственников политических заключенных Кремля Игорь Котелянец выразил надежду, что лица в тех перечнях в конце концов окажутся под санкциями в соответствии с американским Актом Магнитского и подобными законами в Великобритании и в других странах.

Законы названы в честь российского юриста Сергея Магнитского, погибшего в тюрьме в России, предусматривают санкции в отношении нарушителей прав человека в любой стране мира.

Отец удерживаемого в России Павла Гриба, которого российские спецслужбы похитили в августе 2017 года с территории Беларуси и ему инкриминировали причастность к терроризму, сказал, что поддерживает любые способы, которые заставят Россию освободить украинских заключенных. Он также выразил мнение, что на самом деле в таких громких делах все решает единолично президент России Владимир Путин.

Депутат британского парламента Роберт Сили признал, что пока не знает, можно ли будет использовать в этой ситуации так называемые "положение Магнитского" в новых британских законах, которые вступят в силу в скором времени.

На вопрос о шансах использования того закона, депутат сказал, что он будет обращаться за разъяснением к своему правительству.

Котелянец призвал Великобританию не отказываться от любых возможных способов давления на Россию для защиты заключенных, которых пытают избиениями, электрическим током, запугиванием и просто нечеловеческими условиями содержания.

Напомним, вице-спикера Верховной рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщала, что украинская сторона в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы обратилась с требованием к представителям России предоставить ответ на предложение по обмену заключенными. Ранее Геращенко сообщила о нескольких срывах процесса освобождения украинских военных из плена в этом году.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко во время визита в Хельсинки поднимет вопрос освобождения украинских политзаключенных, в частности режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российской стороне список украинских политзаключенных.

РБК-Украина сообщало, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку 6 октября 2018 года. В своем заявлении Сенцов отметил, что прекращает голодовку в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями в организме. За время голодовки он похудел на 12 кг. По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, украинец вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья.

Также адвокат Ольга Динзе сообщила, что Дмитрий Динзе и архиепископ Крымский и Симферопольский УПЦ КП Климент не смогли посетить украинского политзаключенного и активиста Владимира Балуха по причине того, что он находится на карантине в Керченской колонии. Позже заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что угроз жизни Балуха на данный момент нет.