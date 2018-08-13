В Минюсте рассказали какие виды пыток применяются Россией к политзаключенным

Этот перечень пыток вошел в иск Украины против России в Европейский суд по правам человека

Стал известен перечень пыток, применяемых к украинским политзаключенным российскими правоохранителями и сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний России, который вошел в иск Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в эфире Радио НВ рассказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"Пытки описывают наши фигуранты, мы получаем информацию о том, как они описывают эти пытки в российском суде и как они описывают их своим адвокатам. К Станиславу Клиху применялась такая экзотика, как сыворотка правды; к другим более стандартные: (пытка, - ред.) водой, "ласточка" (когда подвешивают за руки, выкрученные назад); электрический ток, который подводят к различным частям тела - и к гениталиям, и к сердцу", - отметил он.

Также в перечень пыток включены выкручивание пальцев рук, ног, помещение иголок под ногтевые пластины.

Отметим, что Украина надеется на новые санкции против РФ на основании иска в ЕСПЧ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина подала в ЕСПЧ иск против России за нарушения прав политзаключенных.

До этого Европейский суд по правам человека призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение.