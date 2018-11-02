Під час етапування політв'язня Гриба зникли усі ліки, які йому передавали

Фото: Павло Гриб (facebook)

За словами батька політв'язня, ліки мав передати конвой під час конвоювання

Під час етапування українського політв'язня Павла Гриба зникли усі ліки, які йому передавали. Про це повідомив батько Павла - Ігор Гриб, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Ігор Гриб зазначив, що під час попереднього етапування його сина із Ростова в Краснодар усі ліки, які передавали, аби він приймав, зникли.

"Тепер нам доведеться знову купувати ці ліки і знову просити передати їх. Робиться усе, аби ускладнити перебування Павла за гратами", - наголосив він.

За його словами, ліки мав передати конвой під час конвоювання.

Нагадаємо, 15 листопада у Росії суд повторно приступить до розгляду справи українського політв'язня Павла Гриба.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уповноважений з прав людини Росії в Ростовській області Анатолій Харківський заявив про відсутність порушень при утриманні в СІЗО-4 Ростова-на-Дону українця Павла Гриба. За його словами, Гриб прибув з Краснодара, і по прибутті був оглянутий медичними працівниками.

Відзначимо, раніше адвокат Гриба Марина Дубровіна заявляла, що її підзахисний не отримує лікування у в'язниці Російської Федерації.