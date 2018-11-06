Украинская сторона в Минске потребовала у РФ ответить на предложение об обмене заключенными

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украина еще раз требует от РФ немедленно предоставить ответ на предложение передать им 23 россиян в обмен на политзаключенных Кремля

Украинская сторона в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы обратилась с требованием к представителям России предоставить ответ на предложение по обмену заключенными. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook первого вице-спикера Верховной рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирины Геращенко.

По ее словам, в Гуманитарной группе украинскую сторону представляют представители Служба безопасности и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, которые имеют все соответствующие директивы и мандат вести полноценные переговоры об освобождении заложников и политзаключенных.

"Украинская сторона сегодня еще раз обратилась с требованием к представителям РФ немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать им 23 преступников-россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев - гражданских и военных, которые незаконно и годами содержатся в оккупированном Донбассе", - написала она.

Однако Геращенко отметила, что Москва полностью заблокировала вопрос освобождения заложников.

Напомним, ранее Геращенко сообщила о нескольких срывах процесса освобождения украинских военных из плена в этом году.