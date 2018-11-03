Турция передала РФ список украинских политзаключенных на освобождение

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)

Ранее Россия выдала Турции двух украинских политзаключенных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне список украинских политзаключенных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на администрацию президента Украины.

"Мы договорились о том, что в отношении тех, кто незаконно содержится в оккупированном Крыму и на территории РФ, будем продолжать координацию о продолжении процесса освобождения политзаключенных", - сказал Петр Порошенко.

В свою очередь Эрдоган напомнил, что ранее Россия выдала Турции двух украинских политзаключенных - Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

"На этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу, немедленно передали российской стороне. Я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и успешно его решили", - заявил он.

Отметим, ранее Порошенко заявил, что во время визита в Хельсинки поднимет вопрос освобождения украинских политзаключенных, в частности режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха.